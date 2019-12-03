سعيد مضيه - إميل توما يرصد تنامي الوعي القومي المقاوم

2019/12/03 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه اميل توما يرصد تنامي الوعي القومي المقاومعرض جزئي لكتا به "العرب والتطور التاريخي في الشرق الأوسط"-الخامس والأخيركان لابد لإميل توما ، المفكر الثوري الذي نحيي ذكراه المئوية بهذه الحلقات، أن يولي عناية خاصة لمرحلة تفتح الوعي القومي التحرري لدى الجماهير العربية وخروجها الى مسرح التاريخ؛ فالوعي الاجتماعي حالة متحركة في سيرورة تطور وارتقاء او تآكل واهتراء ؛ ليست جامدة او سمة عضوية لأي مجت......

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