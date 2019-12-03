2019/12/03 | 10:58 - المصدر: KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3/12/2019في اشتباكات مرقد الحكيم.. النجف تدمى بمقتل واصابة 14 شخصاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 10:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3/12/2019في اشتباكات مرقد الحكيم.. النجف تدمى بمقتل واصابة 14 شخصاً) نشر أولاً على موقع (KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3/12/2019في اشتباكات مرقد الحكيم.. النجف تدمى بمقتل واصابة 14 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (KNN).