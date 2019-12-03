الـنزاهـة: اسـتقـدام وزير السياحـة الأسـبق ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي

2019/12/03 | 11:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة النزاهة،اليوم الثلاثاء، اسـتقـدام وزير السياحـة الأسـبق ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي.

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