ابتكار عقار طبي لعلاج حصوات الكلى الكبيرة دون تدخل جراحي‎‎

2019/12/03 | 11:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توصلت مجموعة من الباحثين إلى اختراع عقار طبي جديد يريح مرضى حصوات الكلى الكبيرة من الآلام الشديدة التي يشعرون بها، دون اللجوء إلى التدخل الجراحي المعتاد في تلك الحالات.

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