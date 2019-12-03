استقرار أسعار الذهب في نطاق ضيق رغم رسوم ترامب

2019/12/03 | 11:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انحصرت تداولات أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء، في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز، حتى في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين، مما أثار توترات جديدة بشأن التجارة العالمية.

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