بلومبيرغ عن أوبك: العصر الذهبي للنفط الصخري انتهى!

2019/12/03 | 11:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة انباء "بلومبيرغ" عن مصادر في أوبك، أن وزراء النفط في المنظمة يعتقدون أن "العصر الذهبي" للنفط الصخري في الولايات المتحدة قد انتهى.

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