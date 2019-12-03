هدوء حذر في مدينة النجف الاشرف

2019/12/03 | 11:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهدُ مدينة النجف الأشرف هدوءاً حذراً بعد الاتفاق على نشر قوة محايدة في محيط مجمع شهيد المحراب ومنع حملِ السلاح في ساحة ثورة العشرين....

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