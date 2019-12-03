شركة صينية تكشف عن هاتف للمهمات الصعبة

2019/12/03 | 12:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلقت شركة Doogee هاتفها الذكي S95 Pro، المخصص للاستخدامات الشاقة، بسعر يصل لـ400 دولار أميركي.

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