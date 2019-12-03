بعد إعجاب زيدان به.. ريال مدريد يستهدف مدافعاً في الدوري الانكليزي

2019/12/03 | 12:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت صحيفة "ديفنسا سنترال" إن اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان بتعزيز صفوف ريال مدريد بصفقات جديدة لا يتوقف فقط على النجوم البارزين أمثال كيليان مبابي، مهاجم وهداف باريس سان جيرمان، وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

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