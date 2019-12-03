وفد منظمة أطباء بلا حدود الدولية يصل ذي قار لمعرفة الخسائر البشرية

2019/12/03 | 12:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وصل، اليوم الثلاثاء، وفد من منظمة أطباء بلا حدود الدولية الى محافظة ذي قار لتفقد المؤسسات الصحية.

وقال مراسل "الغد برس" إن الهدف من زيارة الوفد هو تفقد المؤسسات الصحية والوقوف على احتياجاتها ومعرفة حجم الخسائر البشرية واعلام مقر المنظمة العام بتلك الاحتياجات.وتعد منظمة أطباء بلا حدود من المنظمات الإنسانية الدولية التي تقدم الرعاية الطبية الى الشعوب المتضررة من العنف أو الإهمال أو الأزمات.يذكر ان المنظمة ساهمت بشكل كبير في أحداث العراق، خصوصا خلال العملية العسكرية والمعارك التي خاضها القوات الامنية لاستعادة المحافظات من عناصر داعش الارهابية.

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