2019/12/03 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بعد تعرضه لمضايقات من جانب النظام الإيراني، قرر لاعب الجودو “الإيراني سابقا” سعيد ملايي، التخلي عن تمثيل منتخب بلاده لتمثيل منتخب بلد آخر.وسيلعب ملايي لصالح منتخب دولة منغوليا للجودو، بعدما تم منحته جنسيتها، عقب هروبه من إيران.وكان ملايي قد تعرض لمضايقات من جانب السلطات الإيرانية، بعدما رفض الانسحاب من بطولة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفض الانسحاب أمام إسرائيل..رياضي إيراني يقرر تمثيل دولة أخرى المركز الخبري الوطني.

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