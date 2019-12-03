2019/12/03 | 12:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس" في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين وأهالي الناصرية يواصلون إقامة مجالس العزاء على أرواح شهداء التظاهرات في ساحة الحبوبي، الساحة الرئيسية للاعتصام وسط الناصرية.

واضاف ان أكثر من 100 سرداق تم نصبه لإقامة مجالس العزاء، فيما تتوافد المئات من طلبة المدارس والكليات على الساحة.

وأشار إلى أن ثلاثة جسور في الناصرية ما زالت مقطوعة أمام حركة سير المركبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع 3 جسور.. متظاهرو الناصرية يواصلون مجالس العزاء الصباحي على أرواح الشهداء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع 3 جسور.. متظاهرو الناصرية يواصلون مجالس العزاء الصباحي على أرواح الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).