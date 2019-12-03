العمليات المشتركة تكشف حقيقة دخول قوة أمريكية جديدة من سوريا إلى العراق

2019/12/03 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشفت العمليات المشتركة، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، حقيقة دخول قوة أمريكية قتالية جديدة م...





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