نائب يكشف تفاصيل محاكمة عبد المهدي بتهمة قتل المتظاهرين

2019/12/03 | 12:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، إن رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي ينتظره استجواب في البرلمان ومن ثم يُحال للقضاء بتهمة قتل المتظاهرين.وذكر الخالدي في حديثه لقناة دجلة، أنهم مصممون على محاكمة الحكومة المستقيلة على الانتهاكات التي أُرتكبت بحق المتظاهرين.وتقدمت كتلي سائرون والنصر النيابيتين، قبل أقل من شهر بطلب […]

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