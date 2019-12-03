2019/12/03 | 12:27 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرحى بانفجار قرب قصر الرئاسة في إندونيسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 12:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرحى بانفجار قرب قصر الرئاسة في إندونيسيا) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرحى بانفجار قرب قصر الرئاسة في إندونيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).