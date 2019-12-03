نجم الجبوري يبدأ خطتهُ لتحجيم “الفصائل”: حربٌ مبكرة في نينوى

2019/12/03 | 12:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشفت مصادر محلية من محافظة #نينوى، اليوم الثلاثاء، أن محافظ نينوى الجديد #نجم_الجبوري أعدَّ خطة للتخلص من نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران في #الموصل.المصادر قالت […]

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