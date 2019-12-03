الشرطة تنقض على عصابة كريستال وهيروين في أربيل

2019/12/03 | 12:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اُعتقلت العصابة، المؤلفة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و38 عاماً، في عملية أمنية في سهل اربيل – صورة: شرطة أربيل

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