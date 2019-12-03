وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم

2019/12/03 | 12:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توفي الفنان المصري شعبان عبد الرحيم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عامًا، وفق ما نقل موقع في الفن عن مصدر في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.

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