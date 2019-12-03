الحكيم: العشائر العراقية وأدت فتنة كادت أن تضرب المحافظات الجنوبية

2019/12/03 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، إن العشائر العراقية وأدت فتنة كادت أن تضرب المحافظات الجنوبية، وفوتت الفرصة على أعداء العراق.

واكد الحكيم في بيان، ان العشائر تسجل موقفاً مشرفاً آخر يضاف إلى سفرها الخالد بغيرتها العراقية ونخوتها الأصيلة، حيث دورها الرائد في وأد الفتنة التي كادت أن تضرب المحافظات الجنوبية.

وأضاف الحكيم، ان موقف العشائر الشجاع هذا ووعيها الكبير فوت الفرصة على أعداء العراق المتربصين به وبشعبه الأبي وحافظت على سلمية التظاهرات المطالبة بالإصلاح.

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