2019/12/03 | 12:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد ذي قار يؤكد من الديوانية على حماية "سجن الحوت" والمطالبة بإعدام الإرهابيين داخله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 12:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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