2019/12/03 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت حكومة اقليم كوردستان، عن مصادقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون الموزانة الاتحادية لعام 2020، قبيل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل لشفق نيوز، إن "حكومة الإقليم أبدت استعدادها للوفاء بالتزاماتها النفطية مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع المستحقات المالية للاقليم وفق اتفاق ضمنته مسودة قانون الموازنة ٢٠٢٠ والذي صدق من قبل مجلس الوزراء العراقي قبل الاستقالة".

واكد ان تفاصيل الاتفاق سيتم الاعلان عنه يوم غد الاربعاء.واجرى وفد من حكومة اقليم كوردستان عدة اجتماعات في بغداد توصل على اثرها لاتفاق يخص الموازنة الاتحادية 2020.وبموجب الاتفاق الذي اعلن تفاصيل عنه وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن يسلم النفط المستخرج من إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 250 ألف برميل يوميا.وبموجب الاتفاق يرسل الإقليم النفط بداية العام الجديد، وفي المقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم من الرواتب والموازنة في قانون موازنة العام 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الاقليم: مجلس الوزراء العراقي صادق على الموازنة ومستحقات كوردستان قبل الاستقالة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الاقليم: مجلس الوزراء العراقي صادق على الموازنة ومستحقات كوردستان قبل الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).