شاهد.. مايحصل الآن في ساحة ثورة العشرين بالنجف الاشرف

2019/12/03 | 12:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت صورا بعثها مراسل العالم من العراق جهود عمال النظافة لتنظيف ساحة ثورة العشرين من النفايات مما يعكس حالة الهدوء في المنطقة....

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