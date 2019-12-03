رسالة قاسية من باسم خشان للصدر: لا أجد مفرا من مواجهتك شخصيًا واتهامك بالتآمر على حقي  


رسالة قاسية من باسم خشان للصدر: لا أجد مفرا من مواجهتك شخصيًا واتهامك بالتآمر على حقي  
2019/12/03 | 13:03 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاجم النائب العائد بقرار المحكمة الاتحادية باسم خشان، اليوم الثلاثاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما اشار الى ان هناك فاسدين من اتباع الصدر .

وكتب خشان في حسابه الشخصي على “فيس بوك” سخر اتباعك من بقائي خارج البرلمان على الرغم حكم المحكمة، وعلى الرغم من أن سببه فساد اتباعك في مجلس الواب ولم احملك […]

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