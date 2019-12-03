رسالة قاسية من باسم خشان للصدر: لا أجد مفرا من مواجهتك شخصيًا واتهامك بالتآمر على حقي  

2019/12/03 | 13:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم النائب العائد بقرار المحكمة الاتحادية باسم خشان، اليوم الثلاثاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما اشار الى ان هناك فاسدين من اتباع الصدر .وكتب خشان في حسابه الشخصي على “فيس بوك” سخر اتباعك من بقائي خارج البرلمان على الرغم حكم المحكمة، وعلى الرغم من أن سببه فساد اتباعك في مجلس الواب ولم احملك […]

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