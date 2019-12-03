بالفيديو | شرطة أربيل تشن حملة ضد

2019/12/03 | 13:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحملة الأمنية شملت المقاهي وصالات الألعاب التي يتم فيها هدر الأموال ودخل الشباب – صورة: شرطة أربيل

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