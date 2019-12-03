2019/12/03 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك وفد فريق االشرطة بكرة القدم في مراسيم حفل قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالموسم 2019-2020، والتي ستحتضنه العاصمة السعودية الرياض يوم غداً الاربعاء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة وفد الشرطة..غداً سحب قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة وفد الشرطة..غداً سحب قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).