مصرف الرافدين يفوز بعضوية إدارة الشركة العراقية لضمان الودائع

2019/12/03 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، فوزه بعضوية مجلس إدارة الشركة العراقية لضمان الودائع الى جانب مصارف أخرى بانتخابات جرت في مقر رابطة المصارف الخاصة.

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