ميسي يعترف : تألمت بعد تتويج رونالدو بكرته الذهبية الخامسة

2019/12/03 | 13:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني بأنه شعر بالألم من قبل عندما فاز غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية الخامسة بالنسبة له، مشيراً إلى أنه عرف لماذا لم يتوج بالجائزة طوال الأعوام الماضية.

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