أفنان القاسم - الجماهير تحب المملكة 7 وأخير

2019/12/03 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم يا أحبابي الجماهير عليكم أن تفهموا أن زمن الثورات انتهى في زمن التكنولوجيا، فالتكنولوجيا ثورة الإنسان الأخيرة، ثورتكم التي لم تقوموا بها، وقام بها غيركم عنكم، ولكم، إبداعاتها لكل الإنسانية، وهي بقوتها الهادئة، تصنع من باريس ولندن وواشنطن قدرًا بعدَ قدر ٍمن آمالاكم، لكنكم في عدم صبر مبرر لما نزلتم إلى الشوارع ووضعكم السياسي يراوح في مكانه منذ قرون، وحالكم الاقتصادي لا يسير وما تفرضه التكنولوجيا علي......

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