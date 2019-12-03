2019/12/03 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني ثلاثة وستين سنة ، الى متى ؟ Soixante-trois années , jusqu’à quand ثلاثة وستين سنة مرت ، مرور الضباب ، مرور السحاب ، سحابة صيف ، لا سحابة شتاء ..ثلاثة وستين سنة مرت ، على شيء أخطئنا يوما في ليل داجن ، حين سميناه ب ( الاستقلال ) ، وفرحنا ، وابتهجنا باليوم الجديد الجميل ، وثقنا كثقة آبائنا ، ومن قبلهم اجدادنا ، بشعارات العهد الجديد ، في الصورة المشرقة للمغرب الجديد .ثلاثة وستين مرت ، ولا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - ثلاثة وستين مرت ، الى متى ؟ Soixante - trois années , jusqua quand) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الوجاني - ثلاثة وستين مرت ، الى متى ؟ Soixante - trois années , jusqua quand) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).