الحزب الشيوعي السوداني - قضايا فكرية - 3

2019/12/03 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني اللجنة المركزية مكتب التثقيف المركزي قضايا فكرية (3)سلسلة التثقيف السياسي النظري(7) نوفمبر 2019 المحتويات: * حتى لا تتكرر انتكاسة أكتوبر.* المليشيات الخطر المباشر علي الفترة الانتقالية.* الصراع من أجل انجاز مهام الفترة الانتقالية.* لماذا السير في الطريق الذي قاد للآزمة والثورة؟!!تقديم يسرنا أن نقدم الكتاب رقم (7) من سلسلة التثقيف السياسي ال......

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