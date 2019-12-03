انقسامات تثقل كاهل الناتو السبعيني

2019/12/03 | 13:10 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الجولة الصحافية لهذا اليوم، آخر مستجدات الشأن العراقي والخلاف بين الشارع والسياسيين حول تشكيل الحكومة الجديدة.



وتتناول أيضا الملف اللبناني.



بالإضافة إلى قمة حلف الناتو التي ستعقد اليوم في ظل توتر بين الدول الأعضاء ولاسيما فرنسا وتركيا وتنتهي الجولة بأخبار الرياضة، خاصة بعد فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه الرياضي.

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