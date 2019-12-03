مجلس النواب يؤجل جلسة اليوم الى أجل غير مسمى

2019/12/03 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس النواب، تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، الى أجل غير مسمى.

وأوضحت الدائرة البرلمانية في بيان، ان المجلس قرر إرجاء عقد الجلسة، لإعطاء الوقت للجنة القانونية، التي نسبتها رئاسة المجلس، لإجراء المزيد من المناقشات الضرورية حول قانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية المستقلة للانتخابات.

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