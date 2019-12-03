شركة روسية: إنتاج النفط في كردستان بلغ 3 ملايين طن

2019/12/03 | 13:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جازبروم نفط الروسية يوم الثلاثاء إنها أنتجت ثلاثة ملايين طن من النفط منذ بدء العمليات التجارية في حقل سرقلة النفطي في إقليم كردستان العراق.

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