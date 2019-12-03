لوك أويل الروسية: من الخطأ زيادة تخفيضات إنتاج النفط في الشتاء

2019/12/03 | 13:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية لإنتاج النفط، إنه لن يكون من الملائم زيادة تخفيضات إنتاج النفط في فصل الشتاء على الأخص بالنسبة لروسيا.

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