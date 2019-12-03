الصناعـة توافـق على صـرف الرواتـب المدخـرة لموظفي الشركـة العامـة لصناعـة الاسمـدة الشماليـة ببيجي

2019/12/03 | 13:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافـق وزيـر الصناعـة والمعـادن صالح عبدالله الجبوري، الثلاثاء، على صرف الرواتب المدخرة لمنتسبي الشركة العامة لصناعة الاسمدة الشمالية في بيجي.

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