جازبروم نفط الروسية: إنتاج النفط في كردستان بلغ 3 ملايين طن

2019/12/03 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت جازبروم نفط الروسية، الثلاثاء، إنها أنتجت ثلاثة ملايين طن من النفط منذ بدء العمليات التجارية في حقل سرقلة النفطي في إقليم كردستان العراق.

وأضافت جازبروم أن إنتاجها اليومي حاليا في الحقل النفطي يبلغ 4000 طن أو 30 ألف و500 برميل.

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