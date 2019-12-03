2019/12/03 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت الفلبين 200 ألف شخص من المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من الفيضانات والانهيارات الأرضية، وقالت إنها ستغلق مطارها الدولي الرئيسي تأهبا لوصول إعصار قوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلبين تغلق مطارها الدولي تأهبا لإعصار قوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلبين تغلق مطارها الدولي تأهبا لإعصار قوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).