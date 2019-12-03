2019/12/03 | 13:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قد يتعرض المنتخب الوطني بكرة القدم الى انتكاسة كبيرة لوجود شكوك بغياب بعض اللاعبين عن موقع البحرين

وقال "مراسل الغد برس" ان مهاجم المنتخب الوطني مهند علي شارك في التدريبات لكن بشكل منفرد.

وأضاف ان ميمي تعرض الى التواء في الكاحل بلقاء المنتخب أمام اليمن ولكن نسبة مشاركته عالية، مبيناً ان متوسط الميدان امجد عطوان هو الاخر تدرب بشكل منفرد حيث تعرض الى إصابة عظلية.

وأشار الى ان اللاعب علاء عباس غاب عن التدريبات بعد تعرضه لاصابة قوية في لقاء اليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميمي وعطوان يجريان التدريبات المنفردة وعلاء عباس يغيب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميمي وعطوان يجريان التدريبات المنفردة وعلاء عباس يغيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).