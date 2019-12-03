2019/12/03 | 13:21 - المصدر: الغد برس

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وفاة أحد المتظاهرين المصابين بمجزرة الخميس في ذي قار متأثراً بجرا

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وفاة أحد المتظاهرين المصابين بمجزرة الخميس في ذي قار متأثراً بجراحه

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