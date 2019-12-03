غازبروم: إنتاج حقل سركلة النفطي في كردستان تجاوز 30 ألف برميل يومياً

2019/12/03 | 13:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت شركة غازبروم نفط الروسية، اليوم الثلاثاء، ان انتاجها من حقول اقليم كردستان تجاوز 30 ألف برميل يومياً.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها، إن الانتاج منذ بدء العمليات التجارية في حقل سركلة النفطي في إقليم كردستان، بلغ ثلاثة ملايين طن يومياً.

وأضافت أن إنتاجها اليومي حاليا في الحقل النفطي يبلغ 30 ألفاً و500 برميل.

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