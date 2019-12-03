ارتفاع معدل التضخم في شهر الاحتجاجات بالعراق

2019/12/03 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل التضخم الشهري (0.6%) لشهر تشرين الاول 2019، وانخفاض السنوي لشهر ذاته بنسبة (0.8%).وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث ورد لشفق نيوز، ان "الرقم القياسي العام لشهر تشرين الاول في العراق بلغ (104.8%) اذ ارتفع بنسبة (0.6%) بالمقارنه مع شهر ايلول 2019، عازيا ذلك الى ارتفاع قسم الاغذيه والمشروبات غير الكحوليه بنسبة (2.5%)، قسم الصحة بنسبة (1.3%)، قسم التعليم بنسبة (0.4%).واضاف الهنداوي ان مؤشر التضخم الأساس انخفض بمعدل (0.2%) عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل (0.1%) مقارنة مع شهر تشرين الاول 2018.واشار الى انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر تشرين الاول 2019 الى (0.8%) مقارنة مع شهرتشرين الاول 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (105.6%) .

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