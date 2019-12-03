2019/12/03 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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استقدام وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي على خلفية عقود مع معمل أهلي

بغداد اليوم- النجف

عم هدوء حذر، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، في محيط مرقد محمد باقر الحكيم، في محافظة النجف، وسط انسحاب المتظاهرين، الذي قابله انسحاب ’’مشروط’’ لحماية المرقد، بعد قرابة أسبوع من محاولات استهدافه.

وقال م

بغداد اليوم- خاص

كشفت مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (03 كانون الأول 2019)، عن أبرز الاسماء التي طرحت خلال اجتماعات قادة الكتل السياسية، خلال اليومين الماضيين لتولي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، بدلاً عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وقال

بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، الثلاثاء (03 كانون الأول 2019) عن موقف حزبه من الانتخابات المبكرة.

وقال الدوبرداني في حديث لـ (بغداد اليوم): "نحن مع أي طلب يلبي رغبة المتظاهرين، ونؤيده

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