وزير التخطيط والسفير الكندي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

2019/12/03 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي،اليوم الثلاثاء، مع السفير الكندي أولريك شانون سبل تعزيز التعاون المشترك.

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