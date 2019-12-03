فيديو غرافيك.. تاريخ المواقع الإلكترونية حوّل العالم

2019/12/03 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة سكاي نيوز عربية، فيديو غرافيك، عن تاريخ المواقع الإلكترونية حوّل العالم وكيف بدأت تزداد بمرور السنوات ومن ومن بينها أشهر المواقع الأن.تعرف على تاريخ المواقع الإلكترونية#شاهد_سكاي pic.twitter.com/8Sq5vFZujR — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 3, 2019

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