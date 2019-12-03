علي المسعود - دور المرأة العراقية في الحراك الشعبي والانتفاضة العراقية

2019/12/03 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود تدخل ثورة الشعب العراقي وانتفاضته شهرها الثالث، والعراقيون يفترشون الطرقات والدروب في ساحة التحرير وفي محافظات الجنوب و الوسط ، يطرحون مطالبهم الواضحة والصريحة في وجه السلطة؛ يطالبون بالعيش الكريم ومحاربة البطالة والفساد الإداري والمالي ومحاسبة المسؤولين، وينقلون وجعهم وألمهم وهمومهم الى العلن.يناقشون أوضاعهم على وسائل الاعلام وفي حلقات تفاعلية تحت الخيم، يتداولون في همومهم وما آلت اليه أحوالهم......

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