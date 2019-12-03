بالصور..لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تصل محافظة النجف

2019/12/03 | 13:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية هذا اليوم الى محافظة النجف hghavt.

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