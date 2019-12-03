غازبروم تعلن انتاج ثلاثة ملايين طن من النفط في حقل بإقليم كوردستان

2019/12/03 | 13:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت غازبروم نفط الروسية يوم الثلاثاء إنها أنتجت ثلاثة ملايين طن من النفط منذ بدء العمليات التجارية في حقل سركله النفطي في إقليم كوردستان العراق.

وأضافت غازبروم أن إنتاجها اليومي حاليا في الحقل النفطي يبلغ 4000 طن أو 30 ألف و500 برميل.

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