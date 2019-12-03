بالأرقام.. تعرف على مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية لليوم

2019/12/03 | 13:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إليك مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم الثلاثاء.

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