2019/12/03 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-البصرة

أفاد مصدر مسؤول في محافظة البصرة، عن اكمال اجراءات تعيين 30 الف عاطل عن العمل في مؤسسات حكومية بعقد الاجر اليومي.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"

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