الموارد المائية تعلق بشان الامطار والموجات الفيضانية

2019/12/03 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، عن جاهزيتها لاستقبال كميات الامطار والموجات الفيضانية الساقطة على البلاد.

وقالت الوزارة في بيان له تلقت "العهد نيوز" نسخة

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